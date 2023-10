Giornata di donazioni di sangue nel campus Tiscali di Sa Illetta

Giornata di solidarietà nel campus di Sa Illetta con l'associazione Donatorinati e l'azienda di servizi telematici Tiscali, in collaborazione con l'Avis e il centro trasfusionale dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Alla presenza del questore Paolo Rossi e davanti a un'esposizione di auto storiche della Polizia di Stato, decine di dipendenti Tiscali hanno accolto l'invito per donare il sangue in un periodo nel quale mancano all'appello nell'Isola 30 mila sacche che servono per le trasfusioni.

"Siamo stati attivi anche a luglio a Cagliari e Sassari e oggi siamo qui dove abbiamo coinvolto l'azienda per sensibilizzare tutti i dipendenti che hanno risposto con straordinaria generosità, al di là delle nostre aspettative - ha detto Claudio Saltari, presidente dell'associazione Donatorinati - sappiamo già della carenza di sangue che diventa critica durante la stagione estiva. Anche per questo stiamo programmato il prossimo appuntamento prima di Natale".

"Una bella operazione e veramente una bella manifestazione - Ha osservato Davide Rota, amministratore delegato Tiscali - questo evento fa parte del percorso per creare qui un vero e proprio campus aperto a tutta la cittadinanza. Spero che ci saranno altre iniziative del genere e abbiamo già alcune situazioni in essere che possano valorizzare questo luogo che è importante ed è un 'orgoglio la Sardegna per la sua storia di precorritrice nell'ambito di internet".

L'associazione Donatorinati conta 15mila iscritti in tutta Italia e circa 800 in sardegna, in massima parte si tratta di appartenenti alla polizia e ai vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA