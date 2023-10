Apre Promo Autunno, l'Isola che produce in vetrina a Sassari

Trecento stand su ottomila metri quadri per il meglio delle produzioni made in Sardegna. Si è aperta questa mattina a Sassari la quinta edizione di Promo Autunno, la fiera regionale ospitata per tre giorni, sino al 15 ottobre, nei padiglioni Promocamera, a Predda Niedda. Sono attesi migliaia di visitatori.

L'evento, ideato e organizzato dalla Claudio Rotunno Events Designer, quest'anno avrà come madrina Anna Falchi, che sarà in fiera domani. Questa mattina il taglio del nastro con il sindaco di Sassari Nanni Campus e il presidente di Promocamera Francesco Carboni.

La fiera è organizzata nei settori Silver, Gold, Platinum, Wedding e Food, nei quali trovano spazio tutti i comparti commerciali, dall'agroalimentare all'artigianale, dall'arredo al design e poi industria, gioielleria e fashion, auto, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, energia, tecnologia, centri bellezza, acconciatori e tanto altro.

Il settore Gold, in particolare, accoglie le maggiori istituzioni dell'Isola e le più importanti associazioni di categoria, e sarà occasione di incontri e talk show in compagnia di esperti di vari settori quali design. Il Platinum invece ospita il massimo riferimento aziendale per raffinatezza e pregio. Il settore Wedding, sempre di forte richiamo, è allestito come un vero e proprio set fotografico per matrimoni, con sfilate di moda a cura di Perez e Fatamadrina.

Nel Food ancora una volta saranno protagonisti gli show cooking perfezionati da più di venti chef. Si terranno inoltre convegni dedicati al lavoro, al green, all'automotive, che saranno presentati nella sala stampa appositamente predisposta dalla Regione.



