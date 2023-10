Si ribalta con il Suv in Gallura, 92enne resta incastrato

Si trovava alla guida del suo Suv sulla statale 133 tra Palau e Bassacutena, quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Un anziano di 92 anni è stato soccorso poco dopo le 13 dai vigili del fuoco di Arzachena.

L'uomo, le cui condizioni non sono gravi, era rimasto incastrato all'interno del Suv e i vigili hanno dovuto utilizzare dei particolari cuscini di sollevamento per poterlo estrarre e farlo visitare dal personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza.



