Sequestrati a Sassari 3.800 giocattoli fuori norma

Oltre 3.800 giocattoli fuori norma sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Sassari in una rivendita della zona industriale Predda Niedda. In seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco nel capannone dove si svolge l'attività di vendita di vari prodotti, durante il quale sono stati riscontrate irregolarità sulle norme di sicurezza e antincendio, gli agenti della municipale hanno fatto un controllo della merce esposta al pubblico e hanno scoperto la presenza di migliaia di confezioni di giochi fuorilegge.

Pupazzetti in gomma, macchine telecomandate, peluche luminosi, yoyo yoyo, spade luminose plastica, pallottolieri, tutti privi di marchi di conformità europea, ovvero di etichettatura. Su molti articoli era presenta il marchio CE (China Export), in violazione del codice del consumo.

Inoltre le confezioni di numerosi altri giochi sono risultate prive di dati sull'origine del prodotto, sulle caratteristiche costruttive, sull'azienda produttrice: contenevano informazioni scritte esclusivamente in lingua cinese, non presentavano avvertenze sulla sicurezza del prodotto e sull'età dei bambini al di sotto della quale i giochi non possono essere utilizzati.

Alcune confezioni infine avevano imitazioni di giochi prodotti da società leader nella fabbricazione di prodotti per bambini.





