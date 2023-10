Sequestrata piantagione di cannabis per 2 milioni di euro

Quattro arresti e 1.500 piante di cannabis sequestrate per un valore di circa 2 milioni di euro.

E' il bilancio dell'operazione contro la produzione e lo spaccio di marijuana condotta dalla polizia a Carbonia. In manette sono finiti quattro uomini di 33, 32, 26 e 24 anni, fermati dalla Squadra mobile di Cagliari dopo un tentativo di fuga.

Il blitz è scattato lunedì nelle campagne di Barega. Dopo una serie di appostamenti, gli agenti hanno raggiunto il terreno sequestrando la piantagione. La cannabis è stata analizzata dalla polizia scientifica che ha accertato un tasso di Thc tra l'8 e il 14 per cento, ben oltre i limiti consentiti dalla legge, fissati allo 0,6%. Gli arresti sono stati convalidati e i quattro sono stati rimessi in libertà.



