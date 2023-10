Nuova sala d'attesa al Pronto soccorso dell'ospedale di Alghero

Il Pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero ha una nuova sala d'attesa. La Asl di Sassari ha attivato una seconda sala di circa 60 metri quadri, attigua alla cosiddetta 'camera calda'. Sono stati posizionati nuovi arredi con poltrone reclinabili elettriche per i pazienti che aspettano di essere visitati. Le nuove poltrone sono una sessantina e sono state collocate anche nel triage e nelle altre sale interne ed esterne del Pronto soccorso.

Quando saranno avviati i previsti lavori di riqualificazione dell'ingresso principale, lo spazio allestito come seconda sala d'attesa diventerà il passaggio per i pedoni in arrivo al servizio di emergenza-urgenza.



