Nas in 59 aziende vitivinicole di Cagliari e Oristano,9 sanzioni

Sono 59 le aziende vitivinicole delle province di Cagliari e Oristano controllate dai carabinieri del Nas nell'ambito di una vasta campagna nazionale di verifiche nel settore di produzione e commercializzazione dei vini.

Nel corso delle ispezioni in nove aziende sono state riscontrate irregolarità in merito al mancato aggiornamento del manuale aziendale di autocontrollo Haccp, ma anche precarie condizioni igieniche e strutturali di alcuni ambienti, nonché la mancata registrazione delle temperature dei frigoriferi. I titolari delle aziende dovranno pagare complessivamente sanzioni amministrative per 4mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA