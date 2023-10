Giannaccare nuovo direttore Oculista al San Giovanni di Dio

Giuseppe Giannaccare è il nuovo direttore dell'Oculistica dell'ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. Il neo-primario è stato nominato dalla dell'Azienda ospedaliero universitaria del capoluogo, Chiara Seazzu, d'intesa con il rettore dell'Università Francesco Mola. Sostituisce il professor Maurizio Fossarello, in pensione.

Giannaccare ha 38 anni e ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca all'Università di Bologna. La sua carriera accademica è iniziata nel 2017 come ricercatore. Dal 2019 al 2023 è stato professore associato all'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Ora è ordinario di malattie dell'apparato visivo all'Università di Cagliari.

È autore di oltre 210 pubblicazioni in lingua inglese e relatore su invito in oltre 150 congressi nazionali ed internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il premio di ricerca scientifica della Società oftalmologica italiana nel 2018 e il Guiness dei primati mondiali per aver preso parte come co-autore al più grande lavoro scientifico in termini di collaboratori (15.025).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA