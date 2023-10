Con il boom di turisti oltre 37mila rifiuti trattati in Gallura

Oltre 37mila tonnellate di rifiuti, tra secco, umido e ingombranti, sono stati trattati dall'1 gennaio alla prima settimana di ottobre nella piattaforma di Spiritu Santu a Olbia, gestita dal settore ambiente del Cipnes.

Con un bacino di 123mila residenti nei comuni della ex provincia Gallura e oltre cinque milioni di presenze nei mesi estivi da giugno a settembre, la gestione dei rifiuti comporta per il Consorzio industriale una grande sfida per riuscire a smaltire correttamente la quantità di scarti prodotti e allo stesso tempo mantenere un servizio di elevato livello sia per l'economia turistica che per l'ambiente.

Basta pensare che il 40% delle presenze turistiche nell'Isola sono state registrate nel territorio gallurese, portando un notevole aumento della produzione di rifiuti. Gli ingressi a Spiritu Santu del secco sono aumentati dell'1% rispetto al 2022, con picchi significativi a giugno (+8,6%) e luglio (+5,7%), seguiti da un calo ad agosto (-4,2%) e settembre (-26%).

I rifiuti umidi hanno seguito una tendenza simile, con una diminuzione complessiva del 16,9% nel periodo considerato, ma solo perché il comune di La Maddalena ha conferito in un altro impianto, anche se, analogamente al secco, sono stati registrati aumenti dell'umido a giugno e luglio. Per il futuro il Cipnes ha già programmato la costruzione di un biodigestore a Spiritu Santu che verrà realizzato grazie ai fondi richiesti al Gse e permetterà di contenere gli odori sgradevoli oltre che di produrre energia pulita.



