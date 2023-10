Camper per prevenzione e salute delle donne,parte raccolta fondi

Un camper per la prevenzione, itinerante attrezzato e super tecnologico. Un ambulatorio a quattro ruote per sostenere benessere e salvaguardia della salute delle donne in Sardegna con apparecchiature di ultimissima generazione per mammografia ed ecografia. Per poterlo acquistare, il costo è attorno ai 300 mila euro, parte una raccolta fondi attraverso donazioni volontarie e una serie di iniziative a supporto dell'associazione "Abbracciamo un Sogno" presieduta da Maria Dolores Palmas.

Il progetto solidale è stato presentata questa mattina a Palazzo Doglio, a Cagliari. Il camper farà tappa in diversi centri dell'Isola "per andare incontro alle donne in zone distanti dai presidi ospedalieri", ha spiegato Rita Loffredo, fondatrice del comitato Sardegna in Rosa che promuove il progetto con il supporto di Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode e altri partner. "L'obiettivo - ha aggiunto - è metterlo su strada i primi mesi del 2025". Al'interno del campaer ci sarà una sala di refertazione, rampa d'accesso per le persone disabili, connessione internet, sistema di sanificazione e defibrillatore.

"Il primo step del progetto solidale è stata la raccolta fondi per acquistare il nuovo mammografo digitale in 3D donato al Businco di Cagliari", ha ricordato Domenico Bagalà, director of special projects del gruppo Forte Village annunciando gli eventi che accompagneranno le nuove donazioni per l'acquisto del camper. Il 22 ottobre alle 10 parte dal Forte Village "La Camminata in Rosa" di 5 chilometri. La partecipazione prevede un contributo di 25 euro e "include il bracciale in argento Legami dae brand di gioielli solidali Summer Mode", ha spiegato Eliana Costante, co-fondatrice di Summer Mode. Il 25 sarà la volta de "La Giornata in Rosa": due gli appuntamenti a Palazzo Doglio, alle 17.30 il talk "La prevenzione non ha età", alle 19 aperitivo solidale presso la Corte Doglio. In questa occasione, verrà lanciata la "Lotteria Solidale" in programma fino al 30 aprile. Centoventicinque i premi in palio, tra cui un soggiorno di due notti al Forte Village, e numerosi gift voucher per trattamenti benessere, cene, abbigliamento e accessori. Il 5 novembre via al torneo di padel, maschile e femminile presso lo SportLife Padel Club a Su Planu. Infine, in programma, con data da definire, una giornata dedicata alla prevenzione a Palazzo Doglio.



