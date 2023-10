Alla Marina di Porto Cervo il Blue Marina Award e il premio Bma

La Marina di Porto Cervo si è aggiudicata il Blue Marina Awards per l'eccellenza dei servi offerti e il premio speciale Bna per la miglior struttura italiana nell'accoglienza turistica, riconoscimnerti assegnati da Assonautica e Assona. Oltre cento le strutture che hanno partecipato all'evento a Trieste, di cui 34 marine resort, porti e approdi turistici.

La Marina di Porto Cervo, asset del gruppo Smeralda Holding, società italiana il cui unico azionista è la Qatar Holding Smeralda Investment e proprietaria di terreni sul mare e immobili in Costa Smeralda, potrà ora affiggere per i prossimi dodici mesi la bandiera Blue Marina Awards e continuare nel percorso di crescita e miglioramento dei servizi offerti.

"Quotidianamente ci impegniamo e investiamo - commenta il ceo di Smeralda Holding, Mario Ferrario - per confermare la Marina di Porto Cervo e la Costa Smeralda come destinazioni capaci di offrire esperienze uniche e indimenticabili".



