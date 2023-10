Tutti in fila a Oristano per la salute del cuore

Oristano punta alla campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari con una tre giorni - da oggi fino a venerdì -dedicata ai controlli cardiologici. In piazza Mariano dalle 9 alle 19 si svolgerà l'unica tappa sarda della campagna d"Truck Tour. Banca del Cuore" con visite e esami gratuiti ai cittadini che lo vorranno. Oggi decine di persone hanno voluto sottoporsi agli esami degli specialisti provenienti da tutte le Asl sarde, davanti a un tir trasformato in un grande ambulatorio itinerante.

La campagna, organizzata dalla società Scientifica "Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri" proseguirà sino alle 19 di venerdì pomeriggio. "Eseguiamo un prelievo di sangue capillare che, unito all'acquisizione di un elettrocardiogramma e alla raccolta della storia clinica del paziente, ci consente di discutere assieme al cittadino il rischio di andare incontro allo sviluppo di malattie cardiovascolari", ha spiegato Cristiana Denurra, cardiologa dell'azienda ospedaliera Universitaria di Sassari e presidente dell'Anmco.

"La prevenzione cardiologica è fondamentale perché le malattie cardiovascolari oggi rappresentano la principale causa di morte nel mondo occidentale - ha aggiunto Francesco Dettori, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale San Martino - Iniziative come questa permettono al cittadino, che per vari motivi ha trascurato la sua salute, di fare un check-up in appena mezz'ora al fine di rilevare eventuali problemi al cuore".

Alla fine dei controlli è stata fornita una card ai cittadini, denominata BancomHeart, che contiene tutti i dati raccolti con gli esami: glicemia, colesterolo, elettrocardiogramma. "La BancomHeart funziona 24 ore su 24 ed è accessibile tramite computer, tablet o smartphone. "Tutto questo è motivo di orgoglio per la nostra azienda sanitaria - ha sottolineato Antonio Maria Pinna, direttore sanitario della Asl 5 - Proteggendo il cuore stiamo anche proteggendo altri organi e tutto il nostro organismo".



