Travolto mentre attraversa la strada, grave un 62enne

Un 62nne è stato in vestito da un'auto mentre attraversava la strada ieri sera a Quartucciu.si tratta del terzo incidente che vede coinvolto un pedone, nell'area di Cagliari: ieri sono morti i due over 60, un uomo e una donna, che erano stati investiti a San Bartolomeo e fuori dallo stadio dopo la gara Cagliari-Roma.

Il 62enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu dove è attualmente ricoverato. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 in via Segre, all'altezza del centro commerciale Le Vele.

Il 62enne è stato travolto da un auto attraversava la carreggiata, per cause in corso di accertamento è stato investito da un autovettura Hyundai condotta da un 83enne di Quartu Sant'Elena. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Selargius che si sono occupati dei rilievi e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.



