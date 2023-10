Piantedosi, blitz a sorpresa al centro sportivo del Cagliari ad Asssemini

La maglia numero 10 del Cagliari al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’esponente del governo Meloni ha visitato questa mattina il centro sportivo ad Assemini. Con lui il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, il prefetto e questore di Cagliari, Giuseppe De Matteis e Paolo Rossi. A fare gli onori di casa il presidente Tommaso Giulini, con l’amministratore del club, Carlo Catte. Presente mister Claudio Ranieri. Un tour in tutto l’impianto. Dai campi dove si allena la prima squadra agli spogliatoi agli gli uffici dello staff tecnico e del mister.

Nel corso dell’incontro il ministro ha raccontato la sua grande simpatia per il Cagliari di Gigi Riva. La visita alle strutture è proseguita quindi con un saluto ai ragazzi della Primavera di mister Pisacane, impegnati in allenamento sul campo “Campioni d’Italia ‘69-‘70”, per poi concludersi con la consegna delle maglie gara della promozione in A, firmate dalla squadra e dedicate, a ricordo della visita. A Piantedosi la maglia numero 10.

