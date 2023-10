L'Ateneo di Cagliari accoglie i nuovi studenti con Welcome Days

Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre appuntamento con i Welcome Days, le giornate di benvenuto che l'Università degli Studi di Cagliari dedica a tutte le sue nuove matricole. Studentesse e studenti iscritti al primo anno saranno accolti e accolte, negli spazi allestiti all'interno delle singole facoltà, con un kit di benvenuto, composto da una borsa contenente una borraccia e un messaggio di benvenuto del Rettore.

Le tutor di orientamento, i tutor buddy e il personale dei servizi di ateneo di UniCa saranno a disposizione di tutte le studentesse e tutti gli studenti con informazioni sui corsi e sui servizi messi a disposizione dall'Università e risponderanno alle loro domande e curiosità.

Gli stand saranno operativi giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 e solo per il Campus sa Duchessa, giovedì fino alle 17.

I gazebo per i Welcome days sono così suddivisi: Facoltà di Biologia e farmacia, Facoltà di Medicina e chirurgia e Facoltà di Scienze (Chimica, Fisica e Geologia) - Cittadella Universitaria di Monserrato, Facoltà di Ingegneria e architettura - via Marengo 2, Cagliari, Facoltà di Scienze (Matematica, Informatica e Iada) - Palazzo delle Scienze, via Ospedale, 72, Facoltà di Scienze Economiche, giuridiche e politiche - via Sant'Ignazio da Laconi 78, Facoltà di Studi umanistici - Campus Sa Duchessa, via Is Mirrionis 1, Cagliari, Facoltà di Studi umanistici (Lingue) - Campus Aresu, via San Giorgio 12, Cagliari.



