I giovani filmaker a scuola di cinema a Carbonia

Carbonia Cinema Giovani Filming Lab: al via il bando nazionale del corso residenziale per filmmakers. In questa 2/a edizione saranno selezionati 6 giovani che parteciperanno al laboratorio in programma nella città mineraria del Sulcis, tra novembre e dicembre, curato dal regista Daniele Gaglianone, con la collaborazione del filmaker e sociologo Chicco Angius, tutor del progetto. Si darà vita a un lavoro collettivo.

L'iniziativa è promossa da Csc Carbonia della Società Umanitaria - Fabbrica del Cinema, Carbonia Film Festival in collaborazione con Ucca - Unione Circoli Cinematografici Arci, con la partecipazione dei Servizi Audiovisivi dello Sbis - Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis. Tema centrale del laboratorio è la elazione con il materiale d'archivio, per partire dal passato e raccontare il presente. Servendosi dei materiali disponibili grazie al progetto regionale di raccolta di cinema di famiglia "La tua memoria è la nostra storia", attuato dai tre Centri di servizi culturali della Società Umanitaria di Alghero, Cagliari e Carbonia, i giovani avranno la possibilità di lavorare con le pellicole che, girate a partire dal secondo dopoguerra raccontano un'epoca ma anche un paese.

Sono quattro le fasi del progetto: incontri online con regista, tutor e altri partecipanti, formazione e riprese, montaggio e individuazione di una linea condivisa. Il bando si rivolge a giovani, professionisti e non, tra i 20 e i 32 anni, che abbiano frequentato o stiano frequentando una scuola di cinema o abbiano una formazione o competenza già avanzata, anche come autodidatti, in filmmaking, e siano disponibili a frequentare per intero le attività in loco e partecipare a quelle a distanza.

Le candidature resteranno aperte fino al 22 ottobre (https://carboniafilmfest.org/it/). "Dopo la bella esperienza dell'anno scorso ritornerò a Carbonia, alla Fabbrica del cinema, per il secondo Filming Lab. Il lavoro con i ragazzi è sempre molto stimolante, e mi aspetto molto da loro. Con la realizzazione di "Come scintille nel buio" avevamo ottenuto buonissimi risultati, che spero potremo addirittura migliorare quest'anno" commenta il regista Daniele Gaglianone.



