Teatro e danza, 15 appuntamenti a Sassari per la stagione Cedac

Nove appuntamenti con la prosa e sei con il balletto per la stagione 2023-2024 di teatro e danza proposta dal Cedac a Sassari dal 10 novembre al 23 aprile sul palco del teatro Verdi e del Comunale. Una programmazione variegata, che spazia dai grandi classici, con i drammi di Sofocle, Shakespeare e Rostand reinterpretati con sensibilità contemporanea, alle commedie di Eduardo De Filippo (Uomo e galantuomo) e Edoardo Erba (Il marito invisibile).

Dalla suspense con la scrittura noir di Massimo Carlotto, al divertissement teatral-musicale di Valeria Parrella e Paolo Coletta, fino ai racconti onirici e fantastici di Dino Buzzati ne "La corsa dietro il vento" di e con Gioele Dix e ai rimandi fra teatro e cinema con "Festen" di Thomas Vinterberg.

Il cartellone della danza si presenta con un respiro internazionale, con le coreografie di artisti come Paul Taylor e Thierry Malandain, Fabrizio Monteverde, Mvula Sungani e Stéphen Delattre e un'antologia di virtuosistici assoli e duetti, dai capolavori della storia del balletto alle coreografie contemporanee.

Tra i titoli in cartellone "Cyrano de Bergerac", di Edmond Rostand, nella versione di Arturo Cirillo; Uomo e galantuomo di Eduardo De Filippo, con Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses; "Il marito invisibile", di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi; "Sabir / viaggio mediterraneo" della Mvula Sungani Physical Dance, una creazione del coreografo italo-africano Mvula Sungani, interpretata dall'étoile Emanuela Bianchini; "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare, con Franco Branciaroli; "La signora del martedì" di Massimo Carlotto, con due protagonisti del calibro di Giuliana De Sio e Alessandro Haber.



