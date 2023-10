Tassisti sardi al lavoro, 'non è il momento di scioperare'

Nessuno stop e tassisti sardi al lavoro nell'ultimo scorcio di questa lunga estate che porta ancora nell'Isola tanti turisti, soprattutto dal Nord Europa, con gli aerei e le navi da crociera.

"Non è il momento di fare lo sciopero, anche perché è ancora aperto il dialogo con il ministro e la realtà sarda è diversa da quelle delle grandi città della Penisola da tutti i punti di vista, geografici e lavorativi. Qui siamo prettamente stagionali - dice all'ANSA Giovanni Frongia (Casartigiani) in merito allo sciopero di oggi organizzato dall'Usb - Fermarci oggi vuol dire creare ulteriori disagi non solo ai cittadini residenti ma anche ai turisti che continuano ad arrivare in Sardegna. Ho sentito anche altri colleghi del nord dell'Isola e nessuno si è fermato" "Non vogliamo però nasconderci dietro un dito - afferma in merito all'aumento delle licenze previsto dal Dl Assest - il servizio è da riorganizzare ma qui in Sardegna serve qualche licenza in più solo durante l'estate, per 4-5 mesi da metà maggio ai primi di ottobre. Non servono licenze a pioggia".

Nel frattempo Frongia annuncia che a breve ci sarà un incontro a Cagliari in Comune con l'assessore competente per discutere delle azioni da intraprendere in conseguenza del decreto.



