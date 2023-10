Migranti, in 10 sbarcano sulla spiaggia di Chia nel sud Sardegna

Proseguono gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud della Sardegna. Questa mattina 11 migranti sono arrivati in spiaggia a Chia a bordo di un barchino. A darne notizia è il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, titolare dello stabilimento Araj sul litorale di Domus de Maria.

"Sbarco notturno di immigrati tunisini. Oramai, con queste condizioni meteo favorevoli e mare calmo, si tratta di una consuetudine quotidiana - sottolinea Bertolotti -. La Guardia Costiera cercava il barchino e lo ha trovato grazie alla nostra segnalazione". Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri.

I migranti saranno trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir.

"Agli stabilimenti balneari italiani l'onere della segnalazione e della prima accoglienza, grazie al servizio di salvataggio e di guardiania (puri costi che non concorrono alla produzione del reddito di impresa) - precisa Bertolotti -. Oneri di servizio pubblico che lo Stato non sarebbe mai in grado di svolgere e che a noi vengono affidati, a ragione, con piena fiducia in quanto, con questa capillarità e professionalità, svolti in modo totalmente efficace".

Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna poi aggiunge: "Ora, dopo aver accolto i dieci ragazzi approdati in spiaggia da Bourguiba dopo un giorno ed una notte di navigazione senza alcuna esperienza di mare, ed averli affidati ai carabinieri, a noi il compito di bonificare il barchino da tutta la spazzatura a bordo, lo facciamo per puro senso di responsabilità, e quindi per evitare che la spiaggia si riempia di plastica e indumenti.

Con smaltimento dei rifiuti rigorosamente differenziati. E un'altra spettacolare giornata di estate ottobrina inizia".





