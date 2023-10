Malore dopo il bagno in mare, muore a Cagliari turista americana

Una turista americana di 67 anni, appena sbarcata da una nave da crociera, si è sentita male dopo un bagno nel litorale di Cagliari ed è morta. E' successo nella tarda mattinata di oggi nel tratto di mare davanti a Marina Piccola. La donna era in gommone con altri crocieristi per un tour nel golfo di Cagliari con una sosta per il bagno.

Secondo una prima ricostruzione, dopo il tuffo in acqua la 67enne avrebbe avuto un primo malore e ha chiesto di risalire a bordo del natante, dove però le sue condizioni sono peggiorate.

Trasportata a terra sul molo del porticciolo di Marina Piccola, è stata subito soccorsa dai medici del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cagliari.



