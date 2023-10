Incendio in casa a Macomer, morta in ospedale anziana ustionata

E' morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile di Sassari, Anna Madeddu, la donna di 77 anni di Macomer rimasta gravemente ustionata nell'incendio della sua abitazione di via Raffaello, la notte tra domenica e lunedì. Sarebbero state le esalazioni sprigionate dalle fiamme a compromettere il quadro clinico dell'anziana, più che le ustioni riportate su gran parte del corpo.

Sorpresa dal rogo mentre dormiva, la 77enne era stata portata all'esterno dell'abitazione dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio: era priva di sensi e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Trasportata in ambulanza all'ospedale di Sassari, è morta a 24 ore dal ricovero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA