FAScina, forum studiose su cinema e moda

Dal 12 al 14 ottobre l'Università di Sassari ospita FAScinA, il Forum nazionale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi che tiene insieme ricerche e ipotesi (o desideri) di ricerca di un ampio gruppo di ricercatrici provenienti da formazione differenti e da Atenei italiani ed esteri.

Con una anteprima il 10 di Ottobre all'interno di Spazio Ilisso a Nuoro, il forum, coordinato da Lucia Cardone, docente di Storia e Critica del Cinema presso l'Università di Sassari, propone in questa edizione una riflessione sui costumi che nel cinema sono un vettore essenziale e immediato della significazione visiva, e rimandano al contempo a differenti generi e codici espressivi.

La relazione tra cinematografo e moda innerva poi la dimensione del divismo fin dagli anni aurorali del muto, dove sovente le personalità delle attrici si sono disegnate anche grazie alle scelte di guardaroba. Per non dire degli stracci consunti portati da attrici e attori non professionisti sugli schermi del Neorealismo. L'impeccabile ed eccessiva sartorialità hollywoodiana, dal canto suo, sembra coreografare le esistenze frenetiche e festose di Katherine Hepburn e delle altre eccentriche protagoniste. Allo stesso modo i tubini neri indossati da Jeanne Moreau e Monica Vitti trattengono e rivelano i corpi nuovi, trasgressivi e in movimento, che brillano nel cinema della modernità. Con l'ondata post-moderna e la feconda osmosi con gli altri media, il lavoro sui costumi si ispessisce, per deviare verso scelte estrose e talvolta giocosamente affrancate dal dover essere della Storia, come mostrano le parrucche gigantesche e i minuscoli scarpini di Marie Antoinette (S. Coppola, 2006).

A partire dal 2017, inoltre, FAScinA cura la sezione Smarginature della rivista online «Arabeschi. Rivista internazionale di studi di letteratura e visualità», dove vengono pubblicati brevi saggi sul tema esplorato nell'edizione del forum. Il programma completo su fascinaforum.org.

FAScinA è promossa dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari e Officine Lab, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission, e in collaborazione con le Biblioteca Universitaria di Sassari e Padiglione Tavolara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA