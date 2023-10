Calcio:Cagliari ad Assemini senza 9 nazionali,giovedì amichevole

Cagliari ultimo in classifica e reduce dalla brutta batosta interna (1-4) con la Roma. Ora per i rossoblu una pausa per gli impegni delle Nazionali. L'occasione giusta per respirare e riprendere ossigeno. Prima che la corsa ricominci con partite più abbordabili rispetto alle prime otto gare.

La squadra riprende domani gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, domenica 22 ottobre con la Salernitana in trasferta. Per non perdere il ritmo partita giovedì pomeriggio è in programma allo stadio comunale Carlo Zoboli di Carbonia un'amichevole con la formazione locale che milita nel campionato di Eccellenza. Fischio di inizio alle 16.

Un'occasione per lavorare e incontrare i tifosi di altre zone della Sardegna distanti dal capoluogo. Il Carbonia oltre un mese fa aveva fatto visita al centro sportivo di Assemini disputando un'amichevole con la squadra di Ranieri. Biglietti in vendita solo al botteghino dello stadio Zoboli, aperto martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 9 alle 12. Il prezzo intero è di 10 euro, tariffa gratuita per gli under 14.

Ranieri per una settimana e passa dovrà però fare i conti con le assenze, giustificate, ad Assemini. Sono nove i calciatori rossoblù convocati dalle Nazionali per gli impegni in calendario tra qualificazioni a Mondiali, Europei e gare amichevoli. Nandez disputerà due match per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con l'Uruguay. Doppia sfida per le qualificazioni agli Europei 2024 per Radunovic, Hatzidiakos e per Wieteska rispettivamente con Serbia, Grecia e Polonia. Luvumbo invece prenderà parte con la sua Angola ai due match amichevoli contro Mozambico e Repubblica Democratica del Congo. Il giocatore è affaticato: contatti in corso tra staff medici del Cagliari e dell'Angola.

Convocazione con la nazionale U21 italiana per Prati e Oristanio: disputeranno un match amichevole con l'Italia U18 in preparazione alla sfida contro i pari età della Norvegia per le qualificazioni agli Europei U21. Obert sarà a disposizione della Slovacchia U21 per due match amichevoli, oltre ad essere anche stato inserito nella lista delle riserve per la Nazionale maggiore impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2024.

Infine, sfide amichevoli per Velizar-Iliya Iliev con la Bulgaria U19 che affronterà i pari età di Grecia, Estonia e Croazia.





