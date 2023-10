Associazione mafiosa,venerdì Riesame per ex assessora e primario

Sono state fissate per venerdì 13 ottobre le udienze al tribunale del Riesame di Cagliari chiamato a pronunciarsi sulle richieste di scarcerazione o di attenuazione della misura cautelare presentate dalla difesa di Gabriella Murgia e Tomaso Gerolamo Cocco, rispettivamente ex assessora regionale dell'Agricoltura e primario della terapia del dolore all'ospedale Marino di Cagliari, arrestati dai carabinieri del Ros nell'ambito della maxi inchiesta della Dda su una presunta associazione mafiosa operante in Sardegna con una fitta rete di intrecci tra la criminalità orgolese riconducibile a Graziano Mesina, la politica e le istituzioni isolane.

Murgia e Cocco, assistiti la prima dagli avvocati Enrico Meloni e Carlo Figus, il secondo da Rosaria Manconi, vengono indicati dagli inquirenti come il punto di congiunzione tra i gruppi criminali e le istituzioni. Nel frattempo, ieri si sono conclusi gli interrogatori di garanzia di tutte le 31 persone arrestate, 13 in carcere e 18 ai domiciliari. Quasi tutti davanti a gip e pm si sono avvalsi della facoltà di rispondere.





