Alla scoperta di 8 siti culturali con le Giornate Fai di Autunno

Un weekend nel segno della storia, ambiente, archeologia. La Sardegna festeggia le Giornate Fai di Autunno, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi. Due giornate, Sabato 14 e domenica 15 ottobre da trascorrere tra le bellezze dell'Isola.

La 12/a edizione delle Giornate coinvolge in Sardegna otto siti con una offerta diversificata. Dall'archeologia con il sito Villaggio Nuragico di Serra Orrios e Tomba dei giganti di "S'ena 'e Thomes" di Dorgali, nel nuorese, a palazzi storici o Ville liberty, come il Palazzo Paderi di Oristano o le Ville Liberty di Sassari. Poi i luoghi di memoria storica istituzionale, tra cui il Palazzo del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari e i beni di grande valore storico, come la chiesa di San Nicola di Silanis, a Sedini, in provincia di Sassari. Tappa anche ai siti di carattere ambientale e paesaggistico, come il magico bosco di Seleni, in Ogliastra, in provincia di Nuoro, ricco di varietà naturalistiche. Aperture anche nei beni Fai, le Saline Conti Vecchi di Assemini e le Batterie Talmone a Palau.

La due giorni è una occasione per aprire al pubblico, luoghi poco conosciuti o accessibili solo in via eccezionale, aperti dai volontari delle delegazioni e gruppi Fai della Sardegna.

Un'opportunità ogni anno diversa, per accostarsi a un patrimonio eccezionale, raccontato con l'entusiasmo di tutti i volontari che sposano la missione culturale del Fai di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

"In questa stagione calda che non sembra mai finire, abbiamo scelto di proporre passeggiate in città e luoghi all'aperto, luoghi simbolici e importanti ma poco valorizzati, luoghi più nascosti e poco accessibili, e dato la possibilità ai giovani delle scuole di conoscere studiare i loro territori diventando Apprendisti Ciceroni - dice Monica Scanu, la presidente regionale del Fai Sardegna - In questa edizione, qualche visita più particolare sarà destinata agli iscritti Fai: ma tutti, come sempre, avranno la possibilità di iscriversi per sostenere la Fondazione, anche direttamente nei siti e nei Beni, con le formule dedicate a questa grande campagna nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA