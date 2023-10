A Sa Manifattura torna la due giorni di Inventori in Famiglia

Largo a colori, esplosioni, spettacolari esperimenti: torna 'Inventori in Famiglia', l'evento più conosciuto e caratterizzante del 10LAB di Sardegna Ricerche, l'unico science centre in Sardegna e il primo in Italia totalmente gratuito.

Un weekend di festa, sabato 14 e domenica 15 ottobre prossimi a Sa Manifattura di Cagliari dove la squadra di animatori scientifici del centro farà scoprire i lati sorprendenti della scienza e della tecnologia a bimbi e bimbe, ragazzi e ragazze, mamme e papà, nonni e nonne e amici.

A Inventori in famiglia, si racconta la scienza in modo originale e diverso, l'arte si lega alla tecnologia e bambini e adulti sono incoraggiati continuamente a inventare qualcosa di nuovo, a scambiarsi idee e osservare il mondo da altri punti di vista. Mostre, laboratori a ciclo continuo, science show, esperimenti: Sa Manifattura per due giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà il luogo dove si accende la lampadina della curiosità nei più giovani, attraverso strumenti che sviluppano l'attitudine al problem solving, alla capacità di lavorare in gruppo e l'approccio critico nei confronti delle nuove tecnologie e del digitale.

La novità di quest'anno è l'area Science Street Art, dedicata all'arte di strada, che si ispira a modelli di connubio fra scienza e arte sempre più frequenti in tutti i festival della scienza a livello internazionale. Qui si potrà partecipare ad attività di gruppo come Stop motion, Light painting o ascoltare le fiabe per i bambini raccontate dal cantastorie Mirko Revoyera. Chi parteciperà alle attività sarà autore, insieme a tutti gli altri, di un'opera collettiva Cartoline per il futuro, che sarà realizzata nelle due giornate.

Il cuore della manifestazione sarà l'Experimentarium, dove si svolgeranno spettacoli scientifici a ciclo continuo a cura di divulgatori e comunicatori della scienza come Alessandro Gnucci e Gabriele Pastori, sui temi più diversi: dalla chimica, al suono, al circo applicato alla scienza. Sarà anche possibile entrare in una delle Science Room e scoprire le meraviglie del coding, della matematica e della robotica con Greta Galli e Francesca Rizzato (Sissa Medialab).

Ci sarà anche un'area dedicata al Tinkering, i laboratori di creatività e scienza che da sempre contraddistinguono il 10LAB con 4 laboratori al giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA