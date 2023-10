Sardegna 'fertile' per marijuana, spuntano altre coltivazioni

La Sardegna è diventata terra "fertile" per la produzione della canapa illegale. Dopo i due sequestri delle maxi piantagioni di marijuana a nel sud Sardegna, a Pimentel e San Gavino, una terza mega coltivazione è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mogoro e del nucleo investigativo del reparto operativo di Oristano, in stretta sinergia con lo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta. Si tratta di una piantagione di circa 1.500 mq., composta da quasi 800 piante con infiorescenze mature di varia altezza, tra i 30 e i 220 centimetri, occultata nella fitta vegetazione circostante e innaffiata con un sistema di irrigazione a goccia collegato a grosse cisterne d'acqua. Dalle analisi effettuate dal Ris di Cagliari è stato accertato un livello di Thc del 5% contro lo 0,3% consentito per legge per le coltivazioni legali.

Arrestato in flagranza di reato un operaio agricolo di Senis di 21 anni, denunciati invece un 44enne, allevatore originario di Nuoro, e un 21enne di Ales per produzione, coltivazione e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. Nelle campagne e nelle aziende attigue, di proprietà dell'allevatore, è stata individuata una vera filiera di produzione della marijuana con aree destinate all'essicazione e grossi bidoni in plastica con quasi 150 chili di sostanza stupefacente già raccolta: al dettaglio avrebbero frutturato circa 3 milioni di euro.

L'operazione è il risultato dell'attività dell'Arma volta al contrasto del diffuso fenomeno in Sardegna delle piantagioni di canapa illegale per la produzione di marijuana. I militari, dopo aver individuato la piantagione, si sono appostati e hanno scoperto i tre mentre tagliavano le infiorescenze più mature per poi caricarle nel cassone di un grosso pickup. I carabinieri hanno sbarrato la strada al mezzo che si stava allontanando dalla piantagione con il carico di droga, ma i tre sono riusciti a superare il blocco e fuggire nelle campagne circostanti. I militari hanno però rintracciato subito il 21enne di Ales mentre gli altri due sono stati fermati nelle ore successive.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA