Nuovo sequestro piantiagione, 15 chili di marijuana a Sestu

Ancora una piantagione di marijuana sequestrata dai carabinieri in Sardegna. Questa volta il blitz è scattato nelle campagne di Sestu, in località Sa Magangiosa, dove sono state sequestrate duemila piante e 15 chili di marijuana pronta per la vendita. Arrestato un 41enne che ha già patteggiato due anni di reclusione godendo della sospensione condizionale della pena ed è tornato in libertà.

In un locale dove l'uomo accastava normalmente il fieno, i carabinieri di Quartu, coordinati dal comandante della compagnia Michele Cerri, hanno trovato le 2mila piante messe ad essiccare e la marijuana custodita in sacchi e contenitori di plastica. Analizzata dagli specialisti del Ris di Cagliari, aveva un Thc dell'11 per cento, ben oltre la soglia consentita dello 0,3.





