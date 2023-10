Lavori danneggiano serbatoio dismesso, fuga di gas ad Arzachena

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena sta intervenendo, insieme al Nucleo Lpg regionale, per una fuga di gas da un serbatoio interrato di gpl.

Il serbatoio, dismesso ma non bonificato, è stato danneggiato dai mezzi di movimento terra durante uno scavo. Il nucleo Lpg sta intervenendo per bruciare (mandare in torcia, in gergo tecnico) il gpl in fase liquida ancora presente nel bombolone.

Sul posto anche una squadra e l'autobotte di Olbia.



