Incendio in casa a Macomer, grave anziana salvata dalle fiamme

E' rimasta intrappolata nella sua abitazione che andava a fuoco ed è stata salvata dai soccorritori arrivati per spegnere le fiamme, ma le sue condizioni sono gravi. E' successo durante la notte a Macomer, dove una pensionata di 77 anni, priva di sensi e con ustioni nel 30% del corpo, è stata portata all'esterno della casa dai vigili del fuoco intorno alle 2.30. Trasportata dall'ambulanza medicalizzata di Ghilarza all'ospedale di Sassari, l'anziana è tuttora ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione si sono concluse verso 7.30. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Borore. Sconosciuto al momento le cause dell'incendio.

