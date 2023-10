Gratta e Vinci fortunati nell'Oristanese, 2 premi per un milione

Sardegna protagonista del Gratta e Vinci di questa prima parte del mese di ottobre. Lo segnala l'agenzia Agimeg dando conto di due super vincite in provincia di Oristano, in pochi giorni, per un totale di un milione di euro.

La prima è stata ottenuta nella città capoluogo, dove un fortunato giocatore ha acquistato con 5 euro un Gratta e Vinci della serie "500 Special" incassando la vincita massima da 500mila euro. Situazione analoga per un giocatore di Tramatza, piccolo comune con meno di 1.000 abitanti. In questo caso è stato acquistato un Gratta e Vinci della serie "La Star", anch'esso da 5 euro, e ha regalato lo stesso premio massimo di mezzo milione.



