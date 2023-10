Dinamo ferma a zero punti dopo sconfitta a Cremona

Riscatto rinviato per la Dinamo Banco di Sardegna, che ieri a Cremona ha incassato la seconda sconfitta in due gare (89-74 il finale per i lombardi), ma ha dato segnali di vita.

I sassaresi, che hanno recuperato il greco Charalampopoulos, hanno giocato in maniera discreta per un tempo, sfruttando la buona vena al tiro di capitan Gentile (4/5 da tre punti) e una difesa che, seppur ancora lontano dallo standard Dinamo, ha fatto vedere grinta e concentrazione.

Nel secondo tempo però la squadra si è sfaldata, pagando la panchina corta (Tyree e Raspino sono ancora fuori per infortunio), e la giornata decisamente no dei due costruttori di gioco, Whittaker e Cappelletti.

Così Cremona, guidata in panchina dall'ex coach biancoblu Demis Cavina e in campo da un altro ex, Trevor Lacey, ha fatto faville dominando in ogni settore senza mai soffrire il gioco della Dinamo.

"Partita molto complicata, sappiamo che c'è molto da lavorare per trovare la chimica giusta, inseriamo un giocatore alla settimana, McKinnie deve ancora imparare e allinearsi al resto del gruppo, Charalampopoulos è rientrato oggi ma ha saltato tutta la preparazione, ha solo una settimana di lavoro - ha commentato coach Piero Bucchi a fine gara - Spero di riavere Tyree e Raspino, ci manca tanto vissuto insieme in questo momento, siamo quasi in precampionato ma purtroppo ci sono in palio i due punti e dobbiamo recuperare il tempo perso, proprio a livello di collaborazione, di intesa e di giocato come squadra".

La Dinamo tornerà in campo sabato 14 al PalaSerradimigni contro Treviso alle 19.30.



