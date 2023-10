Calcinacci da soffitto in ospedale La Maddalena,ferito vigilante

Una parte del controsoffitto dell'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena, circa un metro quadro di calcinacci, si è staccata andando a finire su un vigilante in turno, ferendolo a una mano. L'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre nel locale dedicato al servizio degli addetti alla sicurezza nella struttura ospedaliera. A denunciare l'episodio è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Li Gioì che ha presentato un'interrogazione al governatore e all'assessore alla sanità. Il vigilante, soccorso da alcuni sanitari in servizio notturno, è stato accompagnato al pronto soccorso del nosocomio maddalenino ed è stato dimesso con una prognosi di sei giorni di cure.

Nel frattempo Li Gioi chiede al governatore e all'assessore che vengano eseguiti degli accertamenti su "quanto accaduto per risalire alle cause dei cedimenti strutturali che si sono verificati all'interno di un locale, ristrutturato recentemente". "Gli addetti alla vigilanza dell'ospedale devono poter lavorare in totale sicurezza - afferma l'esponente pentastellato - Non è ammissibile che in una struttura pubblica, all'interno di un luogo di cura, accadano episodi che mettono a rischio l'incolumità dei lavoratori".

