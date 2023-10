Cagliari sempre ultimo, ora crolla anche la difesa

Penultimi in attacco, penultimi in difesa. E ultimi in classifica. Il Cagliari arriva così alla sosta dopo le prime otto giornate. Nelle ultime due giornate il tracollo anche nelle retroguardia con un passivo di dieci gol in tre partite. Aggiungendo lo zero a due con l'Atalanta il Cagliari nelle ultime quattro gare ha subito una media esatta di tre gol a match. Era andata molto meglio nelle prime quattro sfide con una rete a gara alle spalle di Radunovic.

Situazione peggiorata dopo l'arrivo dei rinforzi: a parte lo zero a zero con l'Udinese con Wieteska e Hatziadiakos in campo, poi la situazione è precipitata. Il diesse Nereo Bonato, nel suo esame post partita di ieri, ha parlato anche di loro: "Ci sono tanti ragazzi che hanno conquistato la A e a cui abbiamo voluto dare fiducia, ma affrontano per la prima volta la massima serie; altri devono trovare ancora la migliore condizione o arrivano dall'estero, da un calcio diverso". Il Cagliari alla ricerca di difensori aveva cercato insistentemente il collaudato Palomino.

E si era parlato anche di Ferrari del Sassuolo. Ma non se ne era fatto niente. E allora ecco gli arrivi dal campionato francese e olandese. Ieri, per la prima volta senza Dossena titolare, la situazione è precipitata. A Ranieri serviva più palleggio in uscita e questo ha determinato le scelte iniziali. Ma senza l'ex Avellino - almeno questo è sembrato ieri - la difesa perde molto. E forse non è un caso: quattro gol tutti in una volta il Cagliari non li aveva ancora subiti.

Ma i problemi non sono solo dietro. Non funziona il centrocampo: poco palleggio e scarsa assistenza alle punte. Anzi con Prati in questo senso le cose non possono che migliorare. Ma servono anche esperienza e carattere per trascinare la squadra quando si incappa in un incidente come quello del primo gol quando nessuno si è accorto che Aouar era solo in area. Davanti Oristanio si muove molto, ma i gol non possono essere chiesti a lui. E allora Ranieri deve ancora aspettare Petagna e Shomurodov, gli unici in rosa che hanno già giocato in serie A.

Il Cagliari aspetta anche Lapadula. Ma prima di ritrovare il vero bomber dello scorso anno la squadra di Ranieri dovrà attendere almeno uno o due mesi. Il Cagliari è salito a tre gol con il rigore di Nandez ma non segna su azione dalla partita con il Milan.



