A Sassari i player mondiali disegnano il futuro dell'auto

Il futuro delle automobili e della mobilità si disegna a Sassari. Giovedì 12 ottobre i principali player del mercato globale del settore si confronteranno nel corso dell'evento "AutomIotive Conference 2023", organizzato da Abinsula in collaborazione con Innois, Fondazione di Sardegna e Banco di Sardegna.

L'appuntamento è per le 17 al Padiglione Tavolara: qui i maggiori rappresentanti dell'industria automobilistica parleranno dello sviluppo tecnologico, sostenibile e funzionale del settore. Per la prima volta le più avanguardistiche e importanti aziende nazionali e internazionali operanti nel campo dell'automobile e della mobilità, si incontreranno per discutere con gli attori di sviluppo locale.

"L'obiettivo è far emergere la Sardegna come luogo ideale in cui immaginare e progettare le auto del futuro, dall'elettronica al design ad arrivare sino al contesto nelle città di domani. I relatori tracceranno un asse tra passato e futuro, tra visione ed esperienza professionale", spiega Antonio Solinas, di Abinsula.

Interverranno alla conferenza i maggiori esperti del settore: Bruno Soi (Ebv Elektronik), Andrea Gelmetti (Avl), Ciro Barberio (3Motive), Francesca Palumbo (UniSS), Flavio Manzoni (Ferrari), Antonio Casu (Italdesign), Alberto Piovesan (D-Air Lab), Massimo di Tore (DR), Livio Paradiso (Eurotech), Daniele Pagliani (Tierra), Alessandra Casu (UniSS) e Luca Savoldi (Abissi).





