Cadavere nel piazzale a Cagliari,autopsia per svelare giallo

Attesa per l'autopsia sul corpo dell'uomo di 75 anni trovato morto questa mattina nel piazzale di un gommista, in viale Elmas a Cagliari. Oggi la pm, Rita Cariello, affiderà l'incarico al medico legale Matteo Nioi, lo stesso che ieri si è occupato di un primo esame esterno della salma. Gli accertamenti necroscopi serviranno a chiarire con precisione le cause della morte, stabilire se il decesso del 75enne sia riconducibile solo alla caduta dalla finestra dell'abitazione che lui aveva in uso al primo piano del capannone in cui si trova il gommista e altre attività commerciali.

Gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di capire cosa è accaduto nell'appartamento: sentiti i parenti per ricostruire le ultime ore di vita. La scientifica ha effettuato un dettagliato sopralluogo all'interno dell'abitazione.



