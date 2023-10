Sequestrata mega piantagione canapa per un valore di 10 milioni

Tremila piante di canapa, con infiorescenze mature ad alto tenore di Thc in una mega piantagione di due ettari nelle campagne di Pimentel, nel sud Sardegna. La coltivazione avrebbe potuto fruttare nel mercato al dettaglio del narcotraffico fino a 2 tonnellate di marijuana, per un valore sino a 10 milioni di euro. Tutto bloccato dai carabinieri in un'operazione condotta dai militari di Pimentel con la collaborazione del Norm della compagnia di Sanluri e di altre stazioni della zona, insieme alla sezione chimica del Ris di Cagliari.

Durante una perlustrazione notturna erano stati notati dei movimenti di veicoli in una zona tra le colline della zona di "Sa Pioi", con movimenti di luci nel buio. In mezzo a un'area molto distante da abitazioni e ovili, i militari hanno scoperto 3002 piante di marijuana, dell'altezza media di circa un metro e mezzo l'una, allineate in 80 filari e perfettamente irrigate con un sistema centralizzato a goccia. I campioni sequestrati sono stati poi analizzati in laboratorio dal Ris di Cagliari ed è stata rilevata la presenza di principio attivo Thc - tetraidrocannabinolo del 5%, nettamente superiore ai valori consentiti (0,6 %) dalla normativa vigente per le "coltivazioni lecite".

Inoltre i carabinieri hanno trovato, in una casa rurale poco distante, anche fertilizzanti, irrigatori e attrezzature per la coltivazione. Materiale e piantagione sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA