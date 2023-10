Scontro fra auto a Sassari, grave una donna. Bloccato pirata in fuga

Una donna di 59 anni è in fin di vita dopo uno scontro fra la sua Peugeot 209 e un altro veicolo condotto da un automobilista che, subito dopo l'incidente, si è dato alla fuga ma è stato poi fermato dalla Polizia Locale.

Ricostruita la dinamica dell'incidente: le due auto si sono incrociate e urtate mentre percorrevano la strada vicinale Santu Tettaru, nelle campagne fra San Giovanni e Sant'Orsola, a pochi chilometri dalla città. La donna, che viaggiava sul sedile del passeggero, ha aperto la portiera per scendere dall'auto e verificare i danni, ma è stata travolta dall'altro automobilista che ha pigiato sull'acceleratore per scappare. La donna, rimasta così schiacciata fra lo sportello aperto e l'auto, ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza.

È stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Viste le gravi condizioni, i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione, dove è tenuta per precauzione in coma farmacologic





