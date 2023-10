MyCulture+, prima piattaforma di video per lingue minoritarie

Film per cinema e tv, web radio, produzioni multimediali tra cui audiolibri o videogiochi nelle lingue minoritarie e regionali europee: nasce MyCulture+. La prima piattaforma di video on demand (Vod) è stata presentata a Cagliari, nel corso dell'assemblea generale della Ong Elen (European language equality network) durante il Babel festival.

Il servizio è disponibile all'indirizzo myculture.plus. Il progetto, sviluppato dalle aziende Zippiri, Kitzanos e Inoke, è stato ideato e sviluppato interamente in Sardegna ed è dedicato alle comunità minoritarie - che solo in Europa rappresentano oltre 50 milioni di cittadini. Spazio a produzioni spesso escluse dai grandi provider mainstream.

"È il primo progetto di questo tipo destinato alle lingue minoritarie - dichiara l'amministratore delegato Tore Cubeddu - è un prodotto interamente sardo sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dei contenuti. La piattaforma è in fase di sviluppo ma già online. A breve saranno disponibili oltre cento film e grazie al Babel Film Festival ci auguriamo che il catalogo possa crescere sempre di più. Sarà una grande opportunità di lavoro non solo per chi fa cinema ma anche per chi lo promuove e lo distribuisce". Alessandro Pisu, responsabile del settore distribuzione spiega: "Diverse produzioni hanno aderito ma il numero sarà in crescita, stiamo prendendo accordi per avere ad esempio film in inuit parlata in Canada e nelle lingue sudamericane".

Emanuele Galloni, socio di MyCulture, mette in risalto la valenza etica della piattaforma, "dare spazio e visibilità nel globale a voci e culture poco rappresentate sui media. Per molte di queste lingue non esiste ancora una programmazione regolare nelle emittenti nazionali o regionali di appartenenza. MyCulture offre uno spazio a quei numerosi talenti provenienti dalle realtà delle lingue minoritarie, creatori di contenuti audiovisivi di grande valore, che pur avendo i mezzi economici per produrli, non avevano, fino ad oggi, un medium audiovisivo per raggiungere con facilità la propria comunità linguistica ed il pubblico internazionale".



