Luca Ammirati vince il Premio enoletterario Vermentino

La giuria ha scelto. A vincere l'edizione del Premio enoletterario vermentino 2023 è "Tutti i colori tranne uno" di Luca Ammirati, edito da Sperling & Kupfer.

Per una storia - legata alla terra e alle passioni del protagonista, Damiano - ambientata a Dolceacqua, spettacolare borgo del Ponente Ligure reso immortale da un dipinto di Monet.

Ammirati, responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo, ha al suo attivo altre due opere: "Se i pesci guardassero le stelle" e "L'inizio di ogni cosa". Stamani al Museo Archeologico di Olbia la cerimonia di premiazione della settima edizione nella quale Nerì Marcorè, del tutto a suo agio, tra libri, scrittori ed editori ha dato alle stampe un'edizione del Premio che quest'anno ha visto la partecipazione di ben 31 opere e 25 case editrici che hanno preso parte al concorso.

Tutti i sei libri finalisti hanno tratteggiato elementi interessanti e capaci di raccontare il variegato mondo delle viti e del vino regalando ancora una volta una narrazione ricca di sfumature.

Per un Premio ideato dalla Camera di Commercio di Sassari e dal Comune di Olbia, insieme al Comune di Castelnuovo Magra in Liguria, e dedicato del nostro miglior vino bianco, il vermentino, che in Gallura si può fregiare, vista la qualità che riesce ad esprimere, del marchio docg.

"La storia del Premio si è arricchita di un altro capitolo importante - dice la presidente del Premio, Maria Amelia Lai - insieme a sei autori capaci di raccontare il vino in maniera perfetta. Per un evento sempre più seguito e coinvolgente come è stata questa settima edizione. E come sarà quella della prossimo anno." Coinvolti nelle letture dei passi più significativi delle opere, i ragazzi del Liceo Gramsci di Olbia coordinati magistralmente nella loro performance dall'attore Daniele Monachella. Per un'idea sempre importante e da sostenere sempre: avvicinare i giovani alla lettura riuscendo a trasmettergli l'importanza che rivestono i libri nel loro processo formativo e di crescita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA