La guida del Gambero Rosso premia il vino 'Le Anfore' 2021

Il cannonau di Sardegna doc "Le Anfore 2021" conquista per la prima volta i Tre Bicchieri. Entra nella cerchia dei migliori vini d'Italia per gli esperti della guida del Gambero Rosso. La giovane produttrice toscana dieci anni fa ha dato vita al progetto che porta il suo nome "Le Anfore di Elena Casadei". Nelle tre aziende di Famiglia Casadei, Castello del Trebbio, in Chianti Rùfina, Tenuta Casadei, in alta Maremma, e Olianas, a Gergei, in Sardegna, nelle terre del Sarcidano punta a valorizzare le migliori varietà di uve prodotte e che vengono vinificate e affinate in anfore georgiane e dell'Impruneta, sulle colline toscane, borgo famoso per la terracotta.

Stefano Casadei, padre di Elena, nel corso di un viaggio di lavoro in Azerbaijan nel 2007, scopre e studia l'uso delle anfore per la vinificazione e decide di utilizzarle nelle sue aziende per una maggiore caratterizzazione dei vini. "Le anfore in terracotta mi hanno affascinata fin da quando, poco più che maggiorenne, ho deciso di dedicare la mia vita professionale al mondo del vino - racconta Elena Casadei - questa antica tecnica di vinificazione consente di far esprimere al meglio sia il patrimonio di biodiversità e le peculiarità di ogni varietà che il terroir di provenienza. Ogni anno non c'è niente di standardizzato e identico. Il mio obiettivo è quello di valorizzare al meglio il binomio vitigno - terroir attraverso un approccio che punta a far emergere in maniera inedita le caratteristiche più espressive di ogni singolo varietale".

Il cannonau di Sardegna doc Le Anfore 2021 nasce nella tenuta Olianas, dalla selezione delle migliori uve cannonau provenienti da un vigneto di 1,2 ettari composto da terreni argilloso-sabbiosi di origine calcarea e basaltica. "Questo Cannonau - conclude Elena Casadei - è una vera e propria esplosione di colore e frutta: le sue note mediterranee, l'intensità e la purezza delle sfumature speziate e floreali, gli donano uno slancio e una dinamicità di grande impatto. Il sorso è avvolgente e fresco. Dona grande piacevolezza in questo momento, ma è sulla lunga distanza che esprime il meglio di sé".





