Carolina Orsi in finale a Cagliari al Fip platinum di padel

Carolina Orsi vola in finale al Fip Platinum Sardegna al Tennis club di Cagliari. Con la compagna Carla Mesa, ha battuto le spagnole numero 6 del tabellone Martinez-Rodriguez 6-2 7-5. Domani la partita che vale il titolo. Primo set giocato con il pilota automatico - tra la precisione di una 'regista' come Mesa e la potenza finalmente sprigionata da 'Caro' - e secondo set più combattuto. Avanti prima 5-3, dopo una rimonta delle spagnole dall'1-4 al 3-4, Orsi-Mesa sono andate sul 5-4 30-0 per poi subire un break figlio della tensione che poteva fare malissimo. Sul 5-5 è arrivato un combattutissimo controbreak e nel game decisivo Mesa-Orsi hanno ritrovato slancio, certezze e colpi decisivi, con l'abbraccio che vale la finale, in mezzo all'urlo del pubblico cagliaritano cui Carolina risponde: "Domani vi aspetto qui!".

"Ci tenevo da morire - ha detto a fine gara - non capita così spesso di giocare un torneo di questo livello a casa tua, l'Italia, e conquistare una finale così importante qui è una gioia indescrivibile. Il pubblico di Cagliari è stato grande e lo aspetto qui domani". La tensione delle partite precedenti che ha limitato non poco il suo gioco d'attacco è sparita al momento decisivo e 'Caro' ha giocato un grande match: "Sì, ho sentito molto la tensione di questo torneo in Italia e passare dall'indoor all'open non è stato semplice, perché vento, sole, umidità ti limitano. Con Carla prima di questa semifinale abbiamo parlato a lungo, non potevo certo giocare come nelle precedenti partite proprio dal punto di vista del 'peso' dei miei colpi, per battere Nuria e Marina certo non sarebbe bastato. Sicuramente, assieme a quella dei Giochi Europei di Cracovia (dove ha vinto l'oro con Giorgia Marchetti ndr) si tratta della più bella finale della mia carriera".



