A Bari Sardo la seconda edizione del Felix Yoga Festival

Sedici attività tra pratiche yoga, meditazione, pilates, passeggiate e concerti. Due giorni dedicati a una delle discipline millenarie che ha più praticanti al mondo, a stretto contatto con la natura. Per il secondo anno consecutivo Felix Hotels organizza il Felix Yoga Festival al Galanias Hotel & Retreat, ormai il punto di riferimento nell'isola per accogliere yogi, maestri, semplici appassionati e chiunque sia alla ricerca di equilibrio, benessere e connessione con la natura.

Il festival si svolgerà nel fine settimana del 21 e 22 ottobre a Bari Sardo e anche quest'anno si concentra sul rapporto stretto con la natura e il territorio: otto maestri e maestre scopriranno insieme ai praticanti il legame stretto con un ambiente come quello dell'Ogliastra a ottobre.

Al festival si potrà partecipare sia con ingressi alle giornate singole (con una quota che include la colazione), sia con il soggiorno di una notte in pensione completa, più un pranzo e l'accesso a tutte le attività.



