Ucciso dopo festa in paese, arrestato nipote della vittima

"Stavo bevendo al chiosco, Nico Piras mi ha provocato e dileggiato. Mi sono allontanato e sono andato in un altro chiosco, ma lui mi ha seguito mostrandomi una pistola e dicendomi che mi avrebbe fatto fare la fine di mio padre. Lì ho perso la testa, ho tirato fuori il fucile che avevo addosso e ho fatto fuoco. Ho avuto paura di essere ucciso di lì a poco e di fare la fine di mio padre". Così agli inquirenti Antonello Piras, il 21enne di Lula che stamattina all'alba si è consegnato ai carabinieri della compagnia di Bitti confessando di aver ucciso lo zio Nico Piras nella notte tra domenica e lunedì, quando in paese si stavano concludendo i festeggiamenti per le Cortes Apertas.

Ad ascoltare la sua confessione il pm della Procura di Nuoro Ireno Satta e il maresciallo Giovanni Ciancilla. Antonello Piras si è presentato in caserma accompagnato dai suoi due avvocati, Francesco Mossa e Giovanni Angelo Colli: con lui c'erano anche la madre Giampiera Calia e la sorella. Il giovane era rientrato a Lula lo scorso fine settimana per le Cortes Apertas: per tutta l'estate aveva lavorato come cameriere in Costa Smeralda.

Grazie alla sua confessione, si è appreso che l'arma del delitto non è una pistola ma un fucile: finora nelle ricostruzioni si era parlato di due colpi di pistola all'addome, fatali per la vittima perché hanno compromesso diversi organi interni. Dopo il ferimento, Nico Piras era stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è morto martedì scorso a causa delle gravi ferite che avevano compromesso alcuni organi interni. Oggi a Nuoro sarà effettuata l'autopsia, sabato i funerali.

Antonello Piras è il figlio di Angelo Maria Piras, fratello di Nico, ucciso nelle campagne del paese nel gennaio 2015, secondo l'accusa per questioni di eredità, e per il quale la vittima era a processo in Corte d'assise d'appello a Cagliari insieme all'ex moglie Angela Flore. Questa mattina udienza lampo con il rinvio del dibattimento al 12 gennaio prossimo perchè mancava una perizia sui cui si sarebbe dovuto discutere in aula. Con una clamorosa sentenza, il 3 novembre 2021 la Cassazione aveva annullato il primo processo d'appello conclusosi a Sassari con la condanna della coppia a 24 anni di reclusione, ribaltando il verdetto di assoluzione del primo grado e stabilendo un nuovo processo davanti ai giudici di secondo grado di Cagliari.

