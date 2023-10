Traffico internazionale di droga, straniero arrestato a Cagliari

Aveva nascosto in tre involucri di sabato addosso e all'interno del bagaglio a mano 195 grammi di Shaboo, la cosiddetta droga dello sballo, ma è stato fermato dai finanzieri del 1/o Nucleo Operativo Metropolitano Cagliari con l'aiuto di unità cinofile e in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm).

L'uomo di origine filippina, proveniente da Barcellona, è stato bloccato all'aeroporto di Cagliari.

Secondo gli investigatori il quantitativo di droga sequestrato avrebbe consentito la suddivisione in oltre 950 dosi, garantendo un provento illecito di circa 100 mila euro.

"Lo Shaboo dà un tipo di euforia molto più potente della cocaina. Viene prodotta e consumata perlopiù nel sud-est asiatico, in paesi quali la Thailandia e le Filippine - spiegano dall'Adm - Si presenta in granuli e viene assunta per via inalatoria, fumata o iniettata. E' inodore e, per tale ragione, il suo trasporto avviene spesso tramite gli aerei, poiché solo i cani antidroga meglio addestrati riescono a fiutarla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA