Nomine Regione Sardegna, Solinas in aula per apertura processo

Si è concentrata tutta sulla nomina del direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, Antonio Pasquale Belloi, la prima udienza del processo per abuso d'ufficio che vede imputati il governatore Christian Solinas e l'ex assessora regionale del Personale (attualmente all'Agricoltura) Valeria Satta per le nomine di due direttori generali della Regione Sardegna - quella di Belloi, la seconda dell'allora direttrice generale della presidenza della Giunta, l'avvocata Silvia Curto - ritenute dalla Procura di Cagliari illegittime. Satta deve rispondere anche di tentata concussione.

Davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, presieduta da Giovanni Massidda, dopo alcune eccezioni preliminari sollevate dagli avvocati difensori, è salito sul banco dei testimoni per il pm Andrea Vacca, il tenente colonnello Roberto Locco, del nucleo di polizia economica e finanziaria delle Fiamme gialle che ha condotto le indagini. Parlando della nomina del capo della Protezione civile, l'ufficiale ha precisato che "dagli accertamenti effettuati era emerso che Belloi non aveva rivestito alcun ruolo di comando nei vigili del fuoco", ma solo degli incarichi.

L'investigatore ha poi concentrato l'attenzione sui requisiti richiesti per la nomina e su quelli effettivamente in possesso di Belloi, spiegando come non fosse stato chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato. Sono stati ricostruiti i vari passaggi fino alla nomina del dirigente, avvenuta il 30 settembre 2021. Su questo tema i giudici si sono riservati di decidere sull'acquisizione di alcuni tabulati telefonici contestati dalla difesa perché acquisiti al termine delle indagini. Il processo è stato aggiornato al 20 ottobre prossimo.

L'avvocato Salvatore Casula, che difende Solinas, non ha voluto rilasciare dichiarazioni al termine dell'udienza, mentre Massimiliano Ravenna, che rappresenta l'assessora, ha sottolienato che i documenti illustrati oggi in aula dal tenente colonello, "sui quali è forgiata l'accusa", verranno interpretati "a modo nostro in seguito".

Video Nomine Regione Sardegna, Solinas e assessora Satta a processo

SOLINAS E SATTA IN AULA - Si è presentato questa mattina in tribunale a Cagliari il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per la prima udienza del processo che lo vede imputato di abuso d'ufficio per presunte irregolarità in alcune nomine interne all'apparato regionale. Il governatore, seduto in aula al fianco dei suoi avvocati, è stato rinviato a giudizio il 3 ottobre scorso insieme all'ex assessora al Personale (ora passata all'Agricoltura), Valeria Satta, anche lei in aula. Coinvolta nel procedimento penale anche l'allora capo di gabinetto della presidenza, Maria Grazia Vivarelli: lei ha scelto il rito abbreviato ed stata già condannata dalla gup Ermengarda Ferrarese a 2 anni e 8 mesi.

