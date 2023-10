Mostre, visite e laboratori ai musei civici di Cagliari

Mostre, visite guidate, colazioni davanti alle opere d'arte, laboratori per bambini. E' stato predisposto il nuovo calendario di ottobre con gli appuntamenti nei Musei Civici di Cagliari.

Sì comincia da sabato 7. La Galleria Comunale dei Giardini Pubblici proroga sino al 5 novembre Segno, colore, superficie, la personale dedicata a Mirella Mibelli. Domani visite guidate: la Galleria Comunale d'Arte partecipa alla XIX edizione della Giornata del Contemporaneo.

Domenica 15 ottobre prevista una giornata speciale dedicata alle famiglie: potranno fare colazione al museo e partecipare a un tour tematico.

Mercoledì i protagonisti saranno i bambini con un laboratorio di letture a tema artistico. Il giorno successivo in programma un laboratorio creativo per i bimbi dai 6 ai 10 anni.

Torna l'Influencer tour per i Musei Civici di Cagliari.

Sabato 21 alle 11 il protagonista dell'incontro sarà il Museo d'Arte Siamese "Stefano Cardu".

Domenica 29 la Galleria Comunale d'Arte ospiterà i nonni con i nipoti. Insieme saranno coinvolti in una caccia al tesoro nelle sale del Museo.



