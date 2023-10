Imbrattano lavatoio dell'Ottocento e filmano la bravata

Hanno imbrattato lo storico lavatoio del 1800 a Villacidro, nel sud Sardegna, riprendendo la bravata con un telefonino forse per poi diffondere il video sui social. Ma non hanno fatto in tempo perché sono stati subito rintracciati dalla polizia municipale.

I presunti autori del gesto - un 17enne, un 18enne e un 19enne - sono stati denunciati per aver danneggiato un patrimonio storico o archeologico. In particolare i tre, agendo nel cuore della notte, hanno sporcato con oli vegetali esausti il lavatoio in stile liberty risalente al 1800.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, con il comandante Alessandro Corrias e il sindaco di Villacidro, Federico Sollai. La polizia ha visionato i filmati di videosorveglianza riuscendo a identificare gli autori dell'atto vandalico. Controllando i loro telefoni gli agenti hanno anche recuperato il video della bravata.



