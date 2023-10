I carabinieri spiegano ai ragazzi come vincere le dipendenze

Con uno stand allo Stadio dei Pini di Sassari, dove si è tenuta la manifestazione "No dipendenze - plein air", i carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno incontrato i ragazzi delle scuole, spiegando ai giovani come vincere le dipendenze e gli strumenti messi in campo dall'Arma.

Dai presidi fondamentali delle stazioni al pronto intervento della Sezione radiomobile, i militari hanno informato i ragazzi su come lottano insieme alle istituzioni civili, alle altre forze dell'ordine e alle associazioni di aiuto per contrastare tutte le dipendenze: non solo dalle sostanze stupefacenti, ma anche dall'alcol, fino al gioco d'azzardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA