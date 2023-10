Gdf, cambio al vertice del comando provinciale di Cagliari

Dopo tre anni alla guida del comando provinciale il generale di brigata Massimiliano Mora lascia l'incarico. Gli succede il colonnello Alfredo Falchetti.

Il generale Mora è stato trasferito all'Ispettorato degli istituti d'istruzione del Corpo a Roma, per la frequenza di un corso all'Istituto Alti Studi per la Difesa, massima istituzione di formazione interforze della Difesa italiana in materia di geopolitica e relazioni internazionali.

Il colonnello Falchetti, originario di Roma, vanta una consolidata esperienza operativa nel Corpo. Proviene dall'Ambasciata d'Italia a La Valletta - Malta, dove ha ricoperto l'incarico di esperto economico-finanziario. Nella sua carriera ha rivestito numerosi incarichi di comando territoriale in diverse regioni d'Italia, nonché ruoli di staff e di capo di articolazioni del comando generale.



